В США опровергли наличие плана «уничтожения Черноморского флота» Пентагон опроверг наличие плана «уничтожения Черноморского флота»

Фото MOD Russia/Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в США не разрабатывают планов по уничтожению российского Черноморского флота. Сообщения о наличии их не соответствуют действительности, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Могу с определённостью вам сказать, что это неправда, — подчеркнул представитель Пентагона.

Кирби 19 мая указывал на то, что в Вашингтоне не одобряли поставку Украине противокорабельных ракет. Вооружения такого характера Киеву прежде не предоставлялись, добавил он.

Информация о подготовке планов против Черноморского флота была озвучена советником главы МВД Украины Антоном Геращенко. Он заявил об обсуждении в США поставок Киеву «мощного противокорабельного оружия».

Ранее стало известно, что ракетный фрегат «Адмирал Макаров» может стать флагманом Черноморского флота России после гибели крейсера «Москва». Осенью 2021 года говорилось о том, что флагманом ЧФ может стать новейший десантный вертолётоносный корабль проекта 23 900 «Митрофан Москаленко», для базирования которого в Севастополе готовилась соответствующая инфраструктура.