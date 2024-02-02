В США объявили о необходимости ядерного сдерживания России и Китая НУЯБ: США перейдут в течение 10 лет к ядерному сдерживанию России и Китая

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США должны быть готовы в ближайшие десять лет перейти к одновременному ядерному сдерживанию России и Китая, заявила на ежегодной конференции в Вашингтоне руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби. По ее словам, которые приводит ТАСС, Москва демонстрирует «дестабилизирующее поведение» и «отвергает диалог» по контролю над вооружениями с Вашингтоном.

Кроме того, Китай продолжает модернизировать и расширять свой ядерный арсенал быстрыми темпами, внедряя новейшие технологии типа гиперзвуковых, технологии двойного назначения. Как следствие, и стратегическое командование, и двухпартийная комиссия по стратегической расстановке средств четко сигнализируют: мы должны быть готовыми в течение десятилетия сдерживать две ядерные державы, практически равные нам по силам, — сказала Хруби.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предупредил, что Россия может нанести ядерный удар в случае прямой угрозы существования государства. Данное решение будет применяться согласно основам государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, указал он.

До этого зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны, предлагающие уничтожить российские пусковые установки западными ракетами большой дальности, рискуют нарваться на действие пункта 19 Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Он напомнил, что это является основанием для использования Россией ядерного оружия.