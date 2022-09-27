В США назвали «болезненными» последствия для Запада из-за санкций против РФ Newsweek: санкции против России больно ударят по самому Западу

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Международный журналист Дэниэл Депетрис в статье для журнала Newsweek написал, что санкции против России больно ударят по самому Западу. По его словам, попытки США и Евросоюза установить потолок цен на российскую нефть может привести к увеличению стоимости углеводородов по всему миру. По его словам, еще одним спорным решением является запрет европейским компаниям страховать и финансировать транспортировку по морю российской нефти.

Эти же санкции могут оказаться чрезвычайно дорогостоящими для Европы, США и остального мира. Как и в случае с любыми товарами, базовая цена на нефть зависит от динамики спроса и предложения. Чем меньше ее на рынке, тем больше будет спрос, — пояснил Депетрис.

Публицист указал на то, что Россия может перенаправить свои поставки в другие страны, Европа при этом не сможет полностью заменить российскую нефть в нужных объемах.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов ранее заявил, что Иран и Венесуэла не смогут заменить Евросоюзу нефть России, если будут действовать раздельно. Он отметил, что в случае, если власти Ирана пойдут на соглашение по ядерной сделке на условиях ЕС, то внешний рынок сможет увидеть иранскую нефть. Кроме этого, если Венесуэла будет вкладываться в нефтяную отрасль, то в ближайшем будущем сможет наращивать поставки до 0,8–1 млн баррелей в день.