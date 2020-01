Штат, один из наиболее консервативных в стране, стал 19-м штатом, где введён запрет на конверсионную терапию в отношении детей. Глава некоммерческой организации Национальный центр по правам лесбиянок Шеннон Прайс Минтер считает, что вступивший в силу запрет может привести к принятию аналогичных решений и в других штатах.

BREAKING: A rule banning conversion therapy on LGBTQ children has gone into effect, making Utah the 19th state to ban the practice. https://t.co/MQJ15BySnP