https://static.news.ru/photo/c4f5ce26-3cfa-11ea-9bd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В американском штате Юта вступил в силу запрет на проведение несовершеннолетним репаративной терапии, которая направлена на изменение сексуальной ориентации человека с бисексуальной и гомосексуальной на гетеросексуальную.

Штат, один из наиболее консервативных в стране, стал 19-м штатом, где введён запрет на конверсионную терапию в отношении детей. Глава некоммерческой организации Национальный центр по правам лесбиянок Шеннон Прайс Минтер считает, что вступивший в силу запрет может привести к принятию аналогичных решений и в других штатах.

Это действительно дало людям много надежды, — цитирует юриста Associated Press.

BREAKING: A rule banning conversion therapy on LGBTQ children has gone into effect, making Utah the 19th state to ban the practice. https://t.co/MQJ15BySnP — FOX 13 News Utah (@fox13) January 22, 2020

Ранее доктор Мариам Аль-Сохель из Кувейта заявила, что придумала способ «вылечить» нетрадиционную сексуальную ориентацию. По её мнению, для этого нужно использовать медицину исламского пророка Мухаммеда, писал NEWS.ru.