В Пентагоне оценили возможность ударов ВСУ по Крыму В США заявили, что Украина вправе наносить удары по Крыму

Фото: White House/Global Look Press

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала возможные удары вооруженных сил Украины по Крыму, передает ТАСС. Она отметила, что Киев имеет на это полное право.

Мы, конечно, поддерживаем украинцев в возвращении территории любыми средствами, какие они могут использовать, какое оружие они используют. Если они решат провести операцию в Крыму, то они вправе. У них есть все права вернуть его. Мы не избегали это заявлять с самого начала, — подчеркнула Сингх.

Она также добавила, что такой сценарий пошлет России огромное сообщение.

Ранее стало известно, что Польша может передать Украине танки Leopard без согласия Германии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что разрешение Берлина на такие поставки является второстепенным вопросом, поскольку решение о передаче тяжелой техники было принято.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны в настоящий момент нарастает. Он подчеркнул, что Москва не собирается размахивать ядерным оружием словно бритвой и рассматривает его в качестве средства защиты. Глава государства добавил, что ядерное оружие является сдерживающим фактором, но не провоцирующим.