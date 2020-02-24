На улицах Калифорнии был замечен 181-килограммовый медведь. Животное неторопливо прогуливалось по улицам, не обращая внимания на людей.
По словам очевидцев, медведь был вялым и не реагировал даже на лающих собак. Некоторые стали снимать его на камеру. Возможно, хищник пришёл в город в поисках пищи.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании в здание парламента зашла лиса. Она поднималась по эскалатору, когда её заметил один из сотрудников Вестминстерского офиса. Животное смогли поймать сотрудники полиции. Они усадили лису в коробку и выпустили на улицу.
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