https://static.news.ru/photo/a6556218-56f6-11ea-bd37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Poelking, F./Arco Images GmbH/Global Look Press

На улицах Калифорнии был замечен 181-килограммовый медведь. Животное неторопливо прогуливалось по улицам, не обращая внимания на людей.

По словам очевидцев, медведь был вялым и не реагировал даже на лающих собак. Некоторые стали снимать его на камеру. Возможно, хищник пришёл в город в поисках пищи.

Как сообщает CNN, прибывшие на место специалисты обездвижили животное и вывезли его в дикую природу.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании в здание парламента зашла лиса. Она поднималась по эскалатору, когда её заметил один из сотрудников Вестминстерского офиса. Животное смогли поймать сотрудники полиции. Они усадили лису в коробку и выпустили на улицу.