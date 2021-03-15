В Facebook начали помечать публикации о вакцинах от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9e869f94-8575-11eb-95fe-96000091f725_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Американская компания Facebook начала особой меткой помечать публикации о вакцинах от коронавирусной инфекции нового типа как в одноимённой социальной сети, так и Instagram. Нововведение было внедрено в работу в целях предотвращения распространения ложной информации. Сообщение об этом в понедельник, 15 марта, распространили сотрудники пресс-службы Facebook.

Отмечается, что в маркировках содержатся сведения с достоверными данными о безопасности вакцин. Информацию компании предоставила Всемирная организация здравоохранения.

Данные о препаратах при помощи специальных отметок распространяются среди пользователей соцсетей на английском, испанском, индонезийском, португальском, арабском и французском языках. Дополнительные языки компания обещает добавить в ближайшее время.

Мы продолжаем расширять наши усилия по борьбе с дезинформацией о вакцинах от COVID-19, добавляя пометки к постам в Facebook и Instagram, в которых обсуждаются вакцины, — говорится на сайте компании.

Как ранее передавал NEWS.ru, спикер Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал решение Facebook о блокировке ряда публикаций отечественных СМИ. Он заявил, что это является нарушением законодательства РФ, а также основополагающих прав и свобод граждан на распространение и получение информации.