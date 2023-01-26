Трампу разблокируют аккаунты в Facebook и Instagram Meta снимет ограничения с аккаунтов Трампа в Instagram и Facebook

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Компания Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) сообщила, что в ближайшее время снимет наложенные ранее ограничения с аккаунтов экс-президента США Дональда Трамп в социальных сетях Facebook и Instagram (деятельность соцсетей в РФ запрещена). В компании также отметили, что введут новые правила для избежания подобных нарушений в будущем.

Мы прекратим блокировку аккаунтов господина Трампа в Facebook и Instagram в ближайшие недели, — говорится в сообщении в блоге компании.

Там добавили, что публика «должна иметь возможность слышать, что говорят политики, чтобы принимать осознанный выбор».

При этом Instagram Трампа уже работает, пользователи могут видеть его публикации и подписываться на обновление аккаунта экс-президента.

Доступ к соцсетям Meta Трамп потерял в начале января 2021 года, еще будучи уходящим президентом США. Отключение аккаунтов последовало после многочисленных предупреждений и блокировок ряда его высказываний. Руководство компании объяснило свой шаг интересами безопасности.

Ранее стало известно, что федеральный судья в США наложил санкции на Дональда Трампа и его адвокатов почти на $1 млн за подачу «необоснованного» иска против своей соперницы на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. В иске Трампа, в котором требовалось возместить ущерб в размере $70 млн, в качестве ответчиков, кроме Клинтон, представлены 30 других человек. Суд счел все претензии бывшего президента необоснованными.