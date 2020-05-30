Трамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением. Он сообщил, что готов отправить военных в Миннеаполис, в котором митингующие устроили беспорядки.
Наши вооруженные силы готовы, обладают волей и умением, если власти города когда-либо захотят вызвать наши вооруженные силы. Мы можем послать войска на место очень быстро, — сообщил Трамп.
Он также подчеркнул, что регулярная армия должна быть жёсткой, сильной и уважаемой.
Эти люди — антифа, плохие радикальные левые, их надо научить, что так поступать нельзя, — высказался американский лидер о митингующих.
Ранее NEWS.ru писал, что Трамп оценил поведение своей охраны во время акции протеста у Белого дома. Также он раскритиковал позицию мэра Вашингтона Мюриэл Боузер.
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