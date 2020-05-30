Трамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис

Фото: Staff Sgt. Michael Giles/Global Look Press

Во время демонстраций у Белого дома несколько офицеров Секретной службы получили ранения. Об этом сообщается в пресс-релизе Секретной службы.

Демонстранты кидали в спецагентов кирпичи, бутылки, камни, петарды и другие предметы. Ряд офицеров и спецагентов подразделения Секретной службы получили ранения в ходе насилия, — говорится в заявлении. В Секретной службе...