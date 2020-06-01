Трамп выделил войска для подавления массовых беспорядков

https://static.news.ru/photo/c7469b48-a441-11ea-a16e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ben Hovland/Wang Ying /Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп поручил министру обороны направить федеральные войска в штаты, где протесты против полицейского произвола переросли в массовые беспорядки.

Трамп провёл два брифинга с главой Пентагона Марком Эспером, генпрокурором Уильямом Барром и председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли.

По всей стране будут размещены дополнительные федеральные силы, — цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

Представитель администрации Трампа не уточнила, о каких войсках идёт речь. Она также призвала губернаторов протестных штатов активнее использовать Нацгвардию в подавлении беспорядков. Сейчас развёрнуты лишь 17 тысяч из 350 тысяч бойцов.

Как писал NEWS.ru, акции протеста в США начались на минувшей неделе после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда. В нескольких крупных городах акции против полицейского произвола переросли в погромы с поджогами и мародёрством.