https://static.news.ru/photo/877670a2-5fb7-11ea-91bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

Американская администрация выделила $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса. Законопроект подписал президент США Дональд Трамп.

Трамп только что подписал законопроект о дополнительном финансировании в рамках борьбы с коронавирусом, — сообщил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.

Ранее этот документ поддержала палата представителей конгресса, а затем его одобрили в сенате.

@realDonaldTrump just signed the Coronavirus Supplemental funding bill before departing the @WhiteHouse for Tennessee. The funding, which the president requested, will accelerate development of a vaccine and assist with response efforts. pic.twitter.com/iV9jzncbxT — Judd Deere (@JuddPDeere45) March 6, 2020

По данным на 6 марта, коронавирусом нового типа в мире заразились более 98 тысяч, 3,3 тысячи умерли, свыше 55 тысяч выздоровели.

Как писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения США получило зарплату президента страны Дональда Трампа за четвёртый квартал 2019 года. Таким образом политик решил поддержать борьбу с коронавирусом.