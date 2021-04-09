Трамп рассказал, кто выиграет выборы президента США в 2024 году

https://static.news.ru/photo/a29b789a-9a86-11eb-942a-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House via globallookpress.com/Global Look Press

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, покинув Белый дом, не собирается оставаться вдалеке от большой политики. Он заявил, что намерен укрепить позиции Республиканской партии в конгрессе и добиться того, чтобы следующим главой американской администрации стал республиканец.

Агентство Reuters обнародовало отрывки из его планируемого выступления перед однопартийцами. В своей речи Трамп, проигравший президентские выборы 2020 года демократу Джо Байдену, заявляет о скором триумфе республиканцев.

Я преисполнен уверенности, что в 2022 году мы вернём контроль над палатой представителей и сенат. А в 2024 году кандидат-республиканец займёт место в Белом доме, — сказано в тексте выступления Трампа.

Сам он при этом уходит от прямого ответа на вопрос о его возможном участии в следующих выборах президента, отмечая, впрочем, что американская конституция позволяет ему это. Но ясность в этом отношении наступит только после выборов в конгресс в 2022 году. Как отмечает источник, не исключено, что за президентское кресло в 2024 году будут бороться другие видные республиканцы — к примеру, бывший госсекретарь Майк Помпео или губернатор Флориды Рон Десантис.

Ранее NEWS.ru писал, что Майк Помпео стал экспертом телекомпании Fox News Media. Он будет заниматься аналитикой в передачах, выходящих в эфире каналов Fox News и Fox Business.