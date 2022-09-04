Трамп процитировал слова Ленина и согласился с ними

Фото: White House/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп в рамках своего выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания процитировал Владимира Ленина и согласился с его тезисом. Кроме того, Трамп порассуждал о том, как правильно произносить фамилию вождя мирового пролетариата. Слова американского политика приводит РИА Новости.

Трамп привел цитату на болезненную для себя тему о честности выборов.

Он сказал: «Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата». Пожалуй, выходит, что это правда, — заявил экс-президент США.

Предполагается, что Трамп имел в виду цитату: «Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса». При этом не все специалисты уверены в подлинности этого изречения, а ряд экспертов приписывают его Сталину.

Трамп последовательно заявляет, что при проведении выборов главы государства в 2020 году имели место махинации, в результате которых он лишился заслуженной победы. Доказать свою правоту в судах политик не смог.

Также он заявил, что фамилия Ленин лучше звучит при ударении на второй слог.

Слова, по-моему, ЛенИна. Кто-то когда-то слышал? ЛенИн! Люди обычно говорят с меньшей изысканностью: «ЛЕнин». ЛенИн! Мне так больше нравится, — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп назвал действующего главу Джо Байдена «врагом государства». Это было сделано после того, как Байден заявил, что Трамп угрожает «основаниям республики».