Американский лидер охарактеризовал деятельность регулятора как жалкую и медлительную. При этом главу Федрезерва Джерома Пауэлла глава государства обвинил в том, что тот ранее резко повышал ставку, но медлил с её понижением, пишет «Газета.ru».

Однако теперь ФРС необходимо снизить ставку до уровня стран-конкурентов, подчеркнул Трамп.

Он отметил, что государства, где снижение ставки уже произошло, «имеют преимущество в два очка с ещё большей валютной помощью».

Our pathetic, slow moving Federal Reserve, headed by Jay Powell, who raised rates too fast and lowered too late, should get our Fed Rate down to the levels of our competitor nations. They now have as much as a two point advantage, with even bigger currency help. Also, stimulate!