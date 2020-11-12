Трамп планирует создать конкурента Fox News

https://static.news.ru/photo/9fd870c4-24ff-11eb-b2b4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis / Pool via CNP /Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп намерен создать медиакомпанию, которая будет конкурировать с телекомпанией Fox News.

Он планирует сокрушить Fox. В этом нет сомнений, — заявил источник порталу Axios.

Политик был недоволен прогнозом журналистов телекомпании, которые в ночь выборов раньше всех заявили о победе Джо Байдена в штате Аризона. Трамп рассматривает возможность создать цифровой канал, вещающий в Сети, поскольку создание кабельного канала является дорогостоящим и трудоёмким процессом.

Американский президент регулярно смотрит Fox News. Его редакция симпатизирует Трампу, политик поддерживает приятельские отношения с ведущими и часто даёт этому СМИ интервью. Несмотря на это, последнее время глава Белого дома недоволен работой Fox News. Он отмечает, что телекомпания «сильно изменилась».

Ранее политик заявил, что в Америке нет свободы прессы. Он уверен, что журналисты замалчивают события или выдают фейковые новости.

Как писал NEWS.ru, страницу действующего президента США можно найти в Twitter, вбив в поисковой строке слово looser («проигравший»). В поиске она появляется на самом верху.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов.