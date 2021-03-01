Трамп перенял предвыборную стратегию Путина

Дональд Трамп впервые после сложения президентских полномочий выступил на публике с полуторачасовой речью. На конференции республиканцев-консерваторов во Флориде бывший глава Белого дома намекнул на участие в выборах 2024 года и обрушился с резкой критикой на Джо Байдена. Республиканская партия, тем временем, оказалась на распутье.

После того как Трамп лишился своего аккаунта в Twitter, он на время ушёл в тень. Но как показала конференция республиканцев в Орландо, штат Флорида, завязывать с политикой экс-глава Белого дома не собирается. Бывшие американские президенты традиционно воздерживаются от политических высказываний в первые месяцы после сложения полномочий, однако Трамп и здесь показал себя нарушителем традиций.

Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто из нас не предполагал, насколько плохой, насколько радикально левыми они будут, — заявил Трамп. — Первый месяц президентства Джо Байдена был самым катастрофичным в современной истории.

Многие республиканцы вздохнули с облегчением, когда Трамп объявил, что не собирается создавать своё политическое движение. Соответствующие спекуляции появились после того, как против миллиардера выступили несколько видных членов партии, включая спикера сенатского меньшинства Митча Макконнелла. Альтернативное консервативное движение распылило бы правый электорат и привело бы к проигрышу как Трампа, так и республиканцев. Но экс-президент назвал подобные предположения «фейковыми новостями».

Дональд Трамп Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трамп повторил заявления о своей якобы имевшей место победе на выборах в 2020 году и намекнул на новый срок. Правда, как и его российский коллега Владимир Путин, он выбрал туманные формулировки, чтобы сохранить интригу до последнего момента и запутать своих противников.

Наше невероятное путешествие, начавшееся четыре года назад, далеко от завершения, — подчеркнул Трамп. — Я, может, даже решу побить их (демократов. — NEWS.ru) в третий раз.

Опросы, проведённые до начала конференции республиканцев, показывают, что избиратели поддерживают Трампа в этом намерении: 55% респондентов проголосовали бы за него на праймериз. Второе место с 21% досталось губернатору Флориды Рону Десантису, остальные потенциальные кандидаты набрали менее 10%.

Впрочем, подобные результаты отнюдь не обязательно сохранятся до 2024 года. В 2013-м победителем аналогичного опроса был сенатор Рэнд Пол, затем фаворитами стали его коллеги Тед Круз и Марко Рубио, но всех их в итоге подмял под себя Трамп.

Республиканская партия после поражения Дональда Трампа оказалась на распутье: демографическая ситуация в США играет против неё и добиваться благоприятных результатов на выборах становится всё сложнее. В этих условиях одной из главных политических сил страны предстоит решить, продолжать ли популистский курс Трампа или вернуться к классическому консерватизму. Ошибка чревата потерей власти надолго.

Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В последние годы население США растёт главным образом за счёт иммигрантов, которые пополняют традиционную электоральную базу демократов. Пока новоприбывшие остаются нелегалами, республиканцы ещё могут удерживать преимущество. Но администрация Джо Байдена намерена использовать имеющиеся у неё четыре года, чтобы лишить оппонентов всех инструментов, с помощью которых им удавалось побеждать на выборах.

Прежде всего Байден предлагает открыть путь к гражданству более 11 млн нелегальных мигрантов, живущих в США. Не стоит сомневаться, что если эта инициатива пройдёт через конгресс, у демократов появятся 11 млн верных сторонников, благодарных им за американский паспорт.

Кроме того, демократы хотят покончить с явлением под названием джерримендеринг — тактикой перекраивания карт избирательных округов, чтобы добиться нужных результатов на выборах. Благодаря ей республиканцам удавалось удерживать контроль даже над теми штатами, где демография уже играет не в их пользу: оппозиционно настроенный электорат искусственно концентрировался в нескольких округах, из-за чего республиканцы получали небольшой перевес в подавляющем большинстве остальных. Демократическая партия хочет пролоббировать передачу полномочий по определению избирательных округов независимым комиссиям, чтобы исключить влияние партий на процесс.

Во время предвыборной кампании звучали и предложения об увеличении числа верховных судей. Сейчас в высшем судебном органе США у консерваторов перевес в три голоса. Демократы могут попытаться хотя бы уменьшить этот разрыв с помощью назначения своих ставленников, но подобная инициатива почти наверняка встретит сопротивление со стороны правых.