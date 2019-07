По его словам, эти политики произносят полные ненависти, подлые и отвратительные слова. Несмотря на это, они получают поддержку от демократов, отметил глава государства.

Американский лидер заметил, что Палата представителей отказывается голосовать за осуждение этих слов. По его мнению, причина такого решения — радикальные левые взгляды женщин. Партийцы бояться действовать против них, уверен Трамп.

.....shouting of the F...word, among many other terrible things, and the petrified Dems run for the hills. Why isn’t the House voting to rebuke the filthy and hate laced things they have said? Because they are the Radical Left, and the Democrats are afraid to take them on. Sad!