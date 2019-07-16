Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ответ на требование об его осуждении за расизм предложил принять меры по отношению к женщинам из Демократической партии.

По его словам, эти политики произносят полные ненависти, подлые и отвратительные слова. Несмотря на это, они получают поддержку от демократов, отметил глава государства.

Ужасные антиизраильские, антиамериканские, про-террористические публичные выкрики, — написал он в своём Twitter.

Американский лидер заметил, что Палата представителей отказывается голосовать за осуждение этих слов. По его мнению, причина такого решения — радикальные левые взгляды женщин. Партийцы бояться действовать против них, уверен Трамп.

Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп не считает расистскими свои высказывания в адрес женщин из прогрессивного крыла Демократической партии, состоящих в Палате представителей американского Конгресса. Об этом онзаявил, отвечая на соответствующий вопрос прессы.

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