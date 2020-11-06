Трамп отказался признавать поражение в борьбе за пост президента

https://static.news.ru/photo/92f920e0-204c-11eb-816c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на этот пост, заявил своим помощникам, что не намерен признавать поражение на выборах.

Несмотря на то что предварительные итоги голосования указывают на возможную победу его соперника Джо Байдена, Трамп не собирается готовить речь о передачи власти.

В разговорах со своими сторонниками политик соглашается с тем, что «избирательная математика» работает против него. Однако Трамп надеется, что риторика о фальсификациях и судебные иски помогут ему оспорить итоги выборов, сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к президенту.

Один из них предположил, что Трамп может признать поражение только после того, как исчерпает юридические возможности для борьбы с результатами в ряде ключевых штатов.

Он в боевом настроении и уверен, что в его интересах продолжать сражение, — отметил собеседник телеканала.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. Разрыв между Трампом и Байденом минимален. Победу одержит кандидат, набравший 270 голосов выборщиков. Ранее NEWS.ru писал, что штаб Трампа открыл горячую линию для сообщений о мошенничестве в ходе выборов и при подсчёте голосов.