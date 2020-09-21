Трамп отказался обсуждать отравление Навального с журналистами

https://static.news.ru/photo/f3fac91e-ed81-11ea-bbb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Al Drago/Consolidated News Photos

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не стал отвечать на вопросы представителей СМИ об отравлении российского политика Алексея Навального. Он пообещал, что обсудит эту тему позже.

Такое заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции перед поездкой в штат Огайо, передаёт ТАСС.

Мы поговорим об этом в другое время, — ответил он на вопрос журналиста об отравлении Навального.

Ранее, как писал NEWS.ru, госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Соединённые Штаты отреагируют на отравление политика после того, как будут известны все факты.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила.