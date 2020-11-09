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США

Трамп объявил об отставке министра обороны Эспера

21:17, 09 ноября 2020

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил главу Министерства обороны Марка Эспера. Временно исполнять обязанности министра обороны будет руководитель Национального антитеррористического центра Кристофер Миллер.

Я рад объявить, что Кристофер Миллер, уважаемый глава Национального антитеррористического Центра, назначен на должность исполняющего обязанности министра обороны. Крис отлично справится. Марк Эспер отправлен в отставку. Хотел бы поблагодарить его за проделанную работу, - написал Трамп на своей странице в Twitter.

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