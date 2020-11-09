Трамп объявил об отставке министра обороны Эспера

До того, как вакцина от коронавируса может стать доступной, жертвами заболевания могут стать около 200 тыс. жителей Соединённых Штатов. Так считает набравший большинство голосов в президентской гонке демократ Джо Байден.

Об этом он заявил на брифинге в Уилмингтоне (штат Делавэр) после встречи с группой экспертов из созданной им комиссии по вопросам борьбы с пандемией. Из-за этого кризиса гибнет почти по...