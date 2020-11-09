Трамп объявил об отставке министра обороны Эспера

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил главу Министерства обороны Марка Эспера. Временно исполнять обязанности министра обороны будет руководитель Национального антитеррористического центра Кристофер Миллер.
I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..
Я рад объявить, что Кристофер Миллер, уважаемый глава Национального антитеррористического Центра, назначен на должность исполняющего обязанности министра обороны. Крис отлично справится. Марк Эспер отправлен в отставку. Хотел бы поблагодарить его за проделанную работу, - написал Трамп на своей странице в Twitter.