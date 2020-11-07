Трамп намерен устраивать митинги для оспаривания итогов выборов

https://static.news.ru/photo/92cfc01e-2255-11eb-9d46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Дональд Трамп, который точно будет президентом США до 20 января 2021 года, намерен оставшееся время провести не в Белом доме, а на митингах. Политик готовит массовые мероприятия с целью продлить борьбу за пересчёт голосов в некоторых штатах.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на советников Трампа. Отмечается, что будут созданы команды для пересчёта голосов в штатах Джорджия, Аризона и Пенсильвания.

Действующий глава государства на митингах будет демонстрировать свидетельства о смерти некоторых избирателей, которые якобы проголосовали, но к моменту выборов уже были мертвы. О случаях голосования «мёртвых душ» рассказывали американские СМИ. Также штаб Трампа ищет адвокатов для предстоящих судов по оспариванию итогов выборов в некоторых штатах.

Официально в США победитель выборов ещё не объявлен, однако кресло в Белом доме уже присматривает демократ Джо Байден, который провозгласил себя будущим президентом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что советник Трампа опроверг сообщения о призывах семьи признать его провал на выборах. Джейсон Миллер назвал не соответствующими действительности подобные сообщения. Телеканал CNN до этого момента выступил с заявлением, что зять главы государства Джаред Кушнер якобы предлагал тестю согласиться с победой Байдена на выборах. Такие же сведения касались якобы и супруги президента Мелании Трамп.