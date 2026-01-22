Трамп обрушился на «фальшивые» социологические опросы Трамп посулил привлекать к уголовной ответственности за фейковые рейтинги в СМИ

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал привлекать к уголовной ответственности за фальсификацию и мошенничество при проведении социологических опросов в стране. По его словам, некоторые СМИ перед выборами 2020 года опубликовали заведомо ложные данные. Республиканец пообещал использовать все доступные методы для борьбы с подобными инсинуациями.

К примеру, все антитрамповские СМИ, которые писали обо мне перед выборами 2020 года, демонстрировали заведомо ложные результаты опросов, — написал Трамп.

Это заявление прозвучало на фоне публикаций сведений, фиксирующих снижение его рейтинга. Так, в конце 2025 года поддержка президента среди американцев опускалась до 38–39%, что было минимальным показателем с начала его второго срока.

В начале января 2026 года стало известно, что поддержка Трампа среди американцев выросла до 42%. Это максимальный показатель с октября прошлого года. Согласно опубликованным результатам, уровень одобрения деятельности Трампа увеличился на три процентных пункта по сравнению с декабрем.