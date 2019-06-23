https://static.news.ru/photo/300aa4b8-95c9-11e9-bb8e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что не готов проиграть президентские выборы в 2020 году.

Гораздо лучше было бы, если бы я сказал «да», мне гораздо легче было бы сказать «да». Но нет, я, вероятно, не очень готов проиграть, — сказал он в интервью телеканалу NBC .

Американский лидер добавил, что вообще не очень любит проигрывать и ему редко приходилось терпеть поражения в жизни.

Ранее News.ru писал о том, что Трамп официально объявил о своём намерении баллотироваться на пост главы государства на второй срок. При этом он разместил на своей странице в Twitter видеоролик под названием «Трамп навечно».