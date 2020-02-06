https://static.news.ru/photo/6dd418c0-48a6-11ea-9493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал поступок сенатора от Республиканской партии Митта Ромни, проголосовавшего за отстранение главы государства от власти.

Поведение экс-губернатора Массачусетса действующий лидер Штатов назвал лицемерным. Он отметил, что Ромни, который на президентских выборах 2012 года был кандидатом от республиканцев, мог бы выиграть у Барака Обамы, если бы посвятил борьбе с демократом те же гнев и энергию, что направил против Трампа.

Had failed presidential candidate @MittRomney devoted the same energy and anger to defeating a faltering Barack Obama as he sanctimoniously does to me, he could have won the election. Read the Transcripts! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2020

Ромни заявил, что голосовать иначе ему не позволяют совесть и присяга. По итогам голосования Сенат Конгресса США оправдал американского лидера Дональда Трампа по обеим статьям обвинения импичмента. Спикер палаты представителей Конгресса США, член Демпартии Нэнси Пелоси назвала президента угрозой демократии страны и отметила, что сенаторы-республиканцы предали Конституцию Соединённых Штатов, писал NEWS.ru.