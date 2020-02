Поведение экс-губернатора Массачусетса действующий лидер Штатов назвал лицемерным. Он отметил, что Ромни, который на президентских выборах 2012 года был кандидатом от республиканцев, мог бы выиграть у Барака Обамы, если бы посвятил борьбе с демократом те же гнев и энергию, что направил против Трампа.

Had failed presidential candidate @MittRomney devoted the same energy and anger to defeating a faltering Barack Obama as he sanctimoniously does to me, he could have won the election. Read the Transcripts!