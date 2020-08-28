Трамп назвал единственный способ прекратить беспорядки в США

https://static.news.ru/photo/1365f686-81c9-11ea-85f7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп заявил, что беспорядки и насилие в находящихся под управлением демократами городах страны можно остановить лишь при помощи силы.

Так хозяин Белого дома в Twitter отреагировал на волну протестов, которая прокатилась по городам США, имея в виду в том числе Портленд (штат Орегон).

Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы — это сила! — цитирует сообщение Трампа ТАСС.

The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

Американский президент назвал болваном мэра Портленда Теда Уилера, которого считает «безумным, леворадикальным, ничего не делающим демократом». Трамп подчеркнул, что хотя жители города хотят порядка на улицах, власти Портленда отказываются от его совета решить вопрос с помощью Национальной гвардии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что минимум один человек стал жертвой стрельбы в Портленде, где на протяжении нескольких недель проходят акции протеста. Об этом заявили представители местной полиции. ЧП произошло вечером 29 августа. Стражи порядка не уточнили, связана ли гибель человека с протестами. После ЧП полиция оцепила весь квартал, на территории которого было совершено убийство.