Трамп назвал единственный способ прекратить беспорядки в США

Американский президент назвал болваном мэра Портленда Теда Уилера, которого считает «безумным, леворадикальным, ничего не делающим демократом». Трамп подчеркнул, что хотя жители города хотят порядка на улицах, власти Портленда отказываются от его совета решить вопрос с помощью Национальной гвардии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что минимум один человек стал жертвой стрельбы в Портленде, где на протяжении нескольких недель проходят акции протеста. Об этом заявили представители местной полиции. ЧП произошло вечером 29 августа. Стражи порядка не уточнили, связана ли гибель человека с протестами. После ЧП полиция оцепила весь квартал, на территории которого было совершено убийство.