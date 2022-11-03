Стало известно о намерении Трампа баллотироваться в президенты США Reuters: Трамп намерен баллотироваться в президенты США в 2024 году

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп намерен баллотироваться в президенты страны в 2024-ом году, передает Reuters со ссылкой на свои источники. Отмечается, что Трамп объявит о своей избирательной кампании после выборов в Конгресс 8 ноября.

Я думаю, что Трамп стремится к президентским выборам в 2024 году, как мотылек к огню. Он может объявить о своем выдвижении перед днем Благодарения. Это даст ему большое преимущество перед его противниками, и он это понимает, — сообщил источник агентства.

Политолог Роберт Фарли ранее заявил, что действующий курс Вашингтона по поддержке Украины может измениться в случае возвращения на политическую арену экс-президента США Дональда Трампа. Он отметил, что миллиардер все еще остается значимой силой в американской политике, его внешняя политика контрастирует с мнениями многих членов Республиканской партии. Кроме того, в бытность президентом Трамп имел дружественные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

В то же время Фарли отмечает, что если судебные иски против Трампа окажутся успешными, он вряд ли будет участвовать в выборах 2024 года. Но если дела решатся в пользу миллиардера, тогда возможен любой вариант, полагает политолог.