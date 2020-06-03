Трамп: Нацгвардия могла бы оперативно пресечь беспорядки в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/1e081c54-a5b4-11ea-9435-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shawn Thew/Global Look Press

Мобилизация Национальной гвардии США для обеспечения порядка в Нью-Йорк позволила бы в кратчайшие сроки пресечь беспорядки в крупнейшем города страны, заявил глава государства Дональд Трамп. Политик добавил, что народные волнения в последние дни наблюдались в городах и штатах, которыми руководят демократы.

Во всех местах, где есть проблемы, у руля не республиканцы, а либералы из числа демократов, — рассказал лидер в эфире телеканала Fox.

Поводом для начала беспорядков послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (Миннесота). 25 мая 2020 года полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека, применив при этом силу. В результате Флойд умер от удушья.

Похороны покойного состоятся 9 июня. Церемония пройдёт в Хьюстоне (штат Техас). Все расходы на погребение взял на себя легендарный боксёр Флойд Мейвезер.

Как сообщал NEWS.ru, мэр Вашингтона Муриэл Баузер отказалась использовать Нацгвардию для подавления беспорядков в американской столице.

Начальник полиции американской столицы Питер Ньюсэм, в свою очередь, заявил, что в городе за беспорядки и грабежи задержаны около 300 человек. Двое стражей порядка получили незначительные ранения.