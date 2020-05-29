США

Трамп из-за протестов пригрозил ввести в Миннеаполис силы нацгвардии

08:05, 29 мая 2020 200

Президент США Дональд Трамп отреагировал на ситуацию в охваченном протестами Миннеаполисе. Он заявил, что не может оставаться в стороне и наблюдать за происходящим в «великом американском городе».

Мэра города Джейкоба Фрея Трамп назвал очень слабым. Политик пригрозил ввести в город силы национальной гвардии, если градоначальнику не удастся взять ситуацию под контроль.

Полное отсутствие лидерства. Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу, — написал глава Штатов в Twitter.

Трамп также сообщил, что провёл телефонный разговор с губернатором Миннесоты Тимоти Уолзом. Политик заверил главу штата, что у того всегда есть поддержка военных.

Когда начинается мародёрство, начинается стрельба, — резюмировал американский лидер.

Протесты в крупнейшем городе Миннесоты начались после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами, в городе был введён режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.

Протестующие поджигают здания и устраивают погромы в магазинах. В ходе протестов погиб по меньшей мере один человек. Как писал NEWS.ru, предполагаемого мародёра застрелил владелец ломбарда.

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