Трамп из-за протестов пригрозил ввести в Миннеаполис силы нацгвардии

Президент США Дональд Трамп отреагировал на ситуацию в охваченном протестами Миннеаполисе. Он заявил, что не может оставаться в стороне и наблюдать за происходящим в «великом американском городе».
Мэра города Джейкоба Фрея Трамп назвал очень слабым. Политик пригрозил ввести в город силы национальной гвардии, если градоначальнику не удастся взять ситуацию под контроль.
Полное отсутствие лидерства. Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу, — написал глава Штатов в Twitter.
....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I wonât let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!
Протесты в крупнейшем городе Миннесоты начались после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.
Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами, в городе был введён режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.
Протестующие поджигают здания и устраивают погромы в магазинах. В ходе протестов погиб по меньшей мере один человек. Как писал NEWS.ru, предполагаемого мародёра застрелил владелец ломбарда.