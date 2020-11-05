Трамп и Байден делят победу: насколько вероятно двоевластие в США

Президентские выборы в США, как и предполагалось, оказались напряжёнными. Пока неясно, кто точно выиграл всенародное голосование, как непонятно и число доставшихся каждому кандидату выборщиков — а именно им в итоге предстоит определять главу государства. В этих условиях уже идут разговоры о возможном американском двоевластии. Оно действительно может сложиться, но, по сути, это ожидаемая для США ситуация, которая в любом случае разрешится в январе.

Действующий американский президент Дональд Трамп в свойственной ему манере ещё на промежуточном этапе подсчёта голосов заявил об одержанной им победе и призвал приостановить дальнейшую процедуру, пообещав обратиться в Верховный суд. Это, в свою очередь, подстегнуло протесты сторонников его оппонента Джо Байдена, которые вышли на улицы городов в нескольких штатах. В отдельных случаях, как, например, в Портленде (штат Орегон) дело дошло даже до вмешательства Национальной гвардии. Сам Байден также выразил уверенность в своей победе, но сделал это гораздо мягче, чем конкурент, отметив, что она наверняка будет подтверждена после окончательного подсчёта голосов.

Joel Marklund/Global Look Press

Бескомпромиссность Трампа, который давно уже дал понять, что не намерен без боя покинуть Белый дом, вновь инициировала разговоры о возможности своеобразного двоевластия в США, когда действующий президент не захочет уходить, а его победивший соперник уже должен будет вступить в должность. Об опасности такой ситуации предупредил и российский журналист Владимир Познер.

Действительно, существует вероятность того, что выигравший всенародное голосование кандидат проиграет в коллегии выборщиков, и как следствие, не будет признан президентом. Подобные казусы уже случались в американской политической истории по меньшей мере четыре раза: в 1876 году, в 1888-м, в 2000-м и, наконец, четыре года назад, когда тот же Трамп «выехал» именно за счёт второго этапа выборов. Однако двоевластием в классическом смысле это едва ли можно назвать.

Коллегия выборщиков голосует в декабре (на 41-й день после всенародного волеизъявления), а окончательные итоги Конгресс США подводит и вовсе в январе. До инаугурации избранного президента прежний официально продолжает оставаться в должности и выполнять все соответствующие функции, а все споры, в том числе, в Верховном суде, должны быть решены прежде, чем новый глава государства примет пост. Дальнейшие разговоры о сомнительных моментах голосования, как это было после первого избрания Трампа, по сути, не имеют непосредственного эффекта, лишь заполняя собой информпространство.

Гораздо большую важность представляет вопрос, сможет ли Байден в случае победы отработать на посту весь срок. Политик, которому 20 ноября исполнится 78 лет, имеет богатый опыт — как сенатора, так и вице-президента при Бараке Обаме, — однако возраст берёт своё. Конечно, нападки Трампа на соперника в духе именования того «Сонным Джо» выглядят не слишком грамотным шагом, но байденовские оговорки (когда, например, он назвал Трампа Джорджем, а не Дональдом) то и дело беспокоят даже избирателей из стана демократов.

Chris Kleponis/Global Look Press

Согласно американскому законодательству, если глава государства не в состоянии выполнять свои обязанности, его функции переходят к вице-президенту, на пост которого от Демпартии в этом году претендует 56-летняя Камала Харрис. Если Байден будет вынужден оставить кресло (которое ему сперва надо получить), то во главе США впервые может оказаться женщина. Это, впрочем, отвечает интересам части демократов, которые после выбывании из гонки сенатора-социалиста Берни Сандерса, всё же хотели бы видеть на посту президента человека с социалистическими воззрениями. А именно таковых — пусть и не в классическом виде, — придерживается Харрис.

Как бы то ни было, эксперты сходятся во мнении, что при любом главе государства отношения США с Россией не получится сгладить, так же как не удастся и преодолеть раскол в самом американском обществе. И будущий президент Соединённых Штатов должен будет сосредоточиться в первую очередь на внутренних противоречиях.