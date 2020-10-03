Супруги усыновили детей из многодетной семьи, потерявших родителей в ДТП

https://static.news.ru/photo/ca509e1e-0581-11eb-9458-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/second.chance.7

49-летняя адвокат Пэм и 52-летний ветеран ВМС США Гэри Уиллис из штата Калифорния усыновили семерых детей из многодетной семьи, когда узнали, что их родители погибли в ДТП.

Трагедия произошла в 2018 году. Тогда семейная пара насмерть разбилась на трассе, перевернувшись на автомобиле. У детей не было никаких близких родственников и их могли разлучить друг с другом. Когда Пэм и Гэри узнали об этом, то решили познакомиться с сиротами. Старшему из детей было 15 лет, а младшему четыре года, всего в семье четыре мальчика и три девочки.

Когда Пэм увидела детей, то сразу решила, что им нужен дом. Она призналась журналистам The Sun, что каждую неделю звонила в службу усыновления. Так она хотела показать чиновникам, что хочет помочь детям.

С того момента, как мы впервые встретили их, это была мгновенная любовь, — подчеркнула американка.

По её словам, вместе с мужем они решили, что поступают правильно. Пара оформила усыновление в июне прошлого года.

Примечательно, что у Пэм и Гэри есть пять биологических детей, правда они уже выросли и покинули отчий дом. Самому младшему из них 19 лет, а самому старшему 32. Американка рассказала, что ранее отгоняла от себя мысль, что в её доме будут стоять пустые кровати, поскольку дети выросли и уехали.

Я не хотела иметь все эти комнаты, где никто не живет, — рассказала Пэм.

Родные и приёмные дети хорошо ладят друг с другом. Вся большая семья даже ездила в Диснейленд в Калифорнии, сообщила женщина.

NEWS.ru писал, что в России заработала практика онлайн-усыновления сирот. Такая процедура появилась из-за пандемии коронавирусной инфекции.