Суд в США приговорил россиянина к 30 месяцам заключения

К 30 месяцам тюремного заключения приговорил суд в США задержанного в аэропорту Нью-Йорка россиянина Кирилла Фирсова за торговлю данными с аккаунтов американских геймеров. Об этом сообщается на сайте Минюста США.
По сообщению Минюста, Фирсов
По данным ведомства, с октября 2013 года до момента ареста Кирилла Фирсова в марте 2020 года на сайте работали около трёх тысяч магазинов, оборот которых составлял $17 млн. Сам Фирсов утверждал, что основной массив проданных данных касался российских аккаунтов, однако выяснилось, что сделки на $1,2 млн касались информации, происходившей из США. Это были, в том числе, данные игроков.
По информации ведомства, платформа управлялась не из России.
Кирилл Фирсов был задержан 7 марта 2020 года в аэропорту Нью-Йорка, куда он прилетел из Москвы.
Ранее стало известно о том, что к отбытому в тюрьме сроку в 10 месяцев приговорён в США признавшийся в кибератаке на Tesla гражданин РФ Егор Крючков.