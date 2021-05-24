Суд в США приговорил россиянина к 30 месяцам заключения

https://static.news.ru/photo/f28ee520-c9d2-11e9-b8dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

К 30 месяцам тюремного заключения приговорил суд в США задержанного в аэропорту Нью-Йорка россиянина Кирилла Фирсова за торговлю данными с аккаунтов американских геймеров. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

По сообщению Минюста, Фирсов приговорён к 30 месяцам тюрьмы за роль в администрировании сайта, позволявшего киберпреступникам продавать данные с украденных кредитных карт и другую личную информацию, а также предоставлявшего сервисы для использования в криминальных действиях.

По данным ведомства, с октября 2013 года до момента ареста Кирилла Фирсова в марте 2020 года на сайте работали около трёх тысяч магазинов, оборот которых составлял $17 млн. Сам Фирсов утверждал, что основной массив проданных данных касался российских аккаунтов, однако выяснилось, что сделки на $1,2 млн касались информации, происходившей из США. Это были, в том числе, данные игроков.

По информации ведомства, платформа управлялась не из России.

Кирилл Фирсов был задержан 7 марта 2020 года в аэропорту Нью-Йорка, куда он прилетел из Москвы.

Ранее стало известно о том, что к отбытому в тюрьме сроку в 10 месяцев приговорён в США признавшийся в кибератаке на Tesla гражданин РФ Егор Крючков.