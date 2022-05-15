Стрелку из супермаркета в Буффало предъявили обвинение Устроившему стрельбу в американском Буффало грозит пожизненное заключение

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Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила обвинение в убийстве первой степени подозреваемому в стрельбе в супермаркете города Буффало. Данная статья предусматривает пожизненное заключение. Об этом заявил окружной прокурор Джон Флинн, передаёт РИА Новости.

Этому лицу предъявлено обвинение в убийстве первой степени, что является самым строгим обвинением в убийстве в штате Нью-Йорк, — сказал Флинн.

Он также пояснил, что данное обвинение влечёт за собой пожизненное заключение без права на досрочное освобождение, что является высшим наказанием в штате Нью-Йорк.

ЧП произошло в субботу, 14 мая. По имеющимся данным, не проживающий в городе 18-летний белый мужчина зашёл в один из супермаркетов Буффало и открыл огонь из автоматической винтовки. В результате погибли 10 человек, ещё трое получили ранения. В ФБР предположили, что данный инцидент произошёл на почве расовой ненависти. Предполагается, что подозреваемый ранее изложил мотивы своего поступка в заявлении расистского содержания, которое было опубликовано в социальных сетях.