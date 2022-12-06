Стали известны цели, которые США преследуют на Украине Блинкен: США помогают Украине вернуть занятые Россией с 24 февраля территории

Фото: Unsplash

США сфокусированы на том, чтобы помочь Украине вернуть территории, с 24 февраля текущего года — начала спецоперации — взятые под контроль России. Об этом в ходе выступления на конференции издания The Wall Street Journal заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он также отметил, что Киеву необходима не только военная, но и экономическая и гуманитарная помощь.

Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты... возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля, — сказал Блинкен.

При этом госсекретарь не стал прямо отвечать на вопрос, возможно ли для Украины вернуть Крым. В этой связи Блинкен сказал, что граждане страны сами решают, «куда они хотят идти и когда», однако делают они это при поддержке США «и десятка стран по миру».

Также в ходе своего выступления госсекретарь сообщил, что США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине завершились достижением справедливого и длительного мира. При этом он подчеркнул, что Штаты стремятся избежать «надуманного» мира для Украины.

Ранее в эфире канала CBS Блинкен заявил, что переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта могут быть возможны только при демонстрации Москвой заинтересованности в дипломатическом урегулировании. По его мнению, на данный момент Россия «не придерживается» такой позиции.