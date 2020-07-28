США призвали союзников ужесточить подход к Китаю

https://static.news.ru/photo/f25a7ecc-d0ff-11ea-81ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео прокомментировал мнение о непригодности конфронтационной политики Вашингтона по отношению к Пекину для партнёров США, особенно в Европе. По его словам, такой подход могут применять все.

Он отметил, что в данном случае выбор стоит между демократией и авторитаризмом. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, передаёт ТАСС.

Нет, он абсолютно пригоден. Речь не о том, чтобы выбирать между Америкой и Китаем. Речь идёт о выборе между свободой и демократией с одной стороны и тиранией и авторитарным режимом с другой, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что Белый дом более не расценивает Россию как сильнейшего соперника и главную угрозу США. Теперь эта роль отведена Китаю.