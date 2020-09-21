США планируют создать коалицию против «Северного потока — 2»

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Власти США займутся формированием коалиции, которая помешает завершению строительства «Северного потока — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

По данным немецкого издания Bild, Помпео по-прежнему уверен , что газопровод создаёт определённые риски для Европы — речь идёт о зависимости стран от российского газа. Госсекретарь США также выразил надежду, что правительство ФРГ будет солидарно с данным решением.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия: Wintershall и Uniper из Германии, французскую Engie, голландско-британскую Shell, австрийскую нефтяную компанию OMV.

Работы на объекте завершены более чем на 90%, они застопорились из-за угрозы санкций в отношении участвующих в строительстве компаний со стороны США. Теперь судьба проекта оказалась под вопросом ещё и из-за ситуации с Алексеем Навальным. Так, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил о том, что ЕС работает над санкциями, которые планируют назвать в честь российского оппозиционера.

Как писал NEWS.ru, Германия предложила США профинансировать строительство двух портов для американского сжиженного газа в обмен на разрешение завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».