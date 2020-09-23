США отказались считать Лукашенко легитимным президентом

https://static.news.ru/photo/ee861b12-fdd2-11ea-b07a-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Представитель Государственного департамента США заявил, что в Вашингтоне не могут считать Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии.

Таким образом он прокомментировал журналистам РИА Новости прошедшую 23 сентября инаугурацию политика.

Выборы 9 августы не были ни свободными, ни честными. Объявлённые результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию не транслировали даже государственные телеканалы, анонсировав её показ на вечер.

Из-за этой обстановки секретности инаугурацию уже назвали тайной, ведь даже в Центризбиркоме Белоруссии за несколько часов до неё утверждали, что ничего не знают о подготовке мероприятия. Помимо этого, как признались некоторые присутствовавшие в зале участники, их позвали под различными предлогами, не предупредив, где они окажутся на самом деле.