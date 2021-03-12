США хранят миллионы доз AstraZeneca и не хотят делиться с другими странами

В Соединённых Штатах хранятся десятки миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции производства британско-шведской компании AstraZeneca. Хотя Штаты пока не могу использовать этот препарат, они отказываются передавать его за границу, где вакцина AstraZeneca одобрена.
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Представители AstraZeneca обратились к Штатам с просьбой направить неиспользуемые дозы в Евросоюз — там компания не успевает в полном объёме выполнять обязательства. В Белом доме идёт активное обсуждение этого вопроса, но пока что компания получает отказ.
Мы понимаем, что правительства других стран могли связываться с американской администрацией по вопросу поставок доз AstraZeneca, и мы попросили правительство США уделить пристальное внимание этим запросам, — сказал представитель компании Гонсало Винья.
Между тем ряд стран приостанавливает использование AstraZeneca в связи с участившимися случаями гибели пациентов после вакцинации. Как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников объяснил причины смерти от вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Главврач московской клинической больницы № 71 рассказал, что европейцы, которым сделали прививку, находились в зоне риска по развитию тромбоза и умерли именно от этого заболевания.