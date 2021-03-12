США хранят миллионы доз AstraZeneca и не хотят делиться с другими странами

https://static.news.ru/photo/f8f32f7a-830d-11eb-a60d-96000091f725_660.jpg Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

В Соединённых Штатах хранятся десятки миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции производства британско-шведской компании AstraZeneca. Хотя Штаты пока не могу использовать этот препарат, они отказываются передавать его за границу, где вакцина AstraZeneca одобрена.

Как сообщает The New York Times, около 30 млн доз вакцины, хранящиеся на заводе компании в штате Огайо, готовы к распределению. Также в Балтиморе, штат Мэриленд, хранятся запасы, которых бы хватило ещё на несколько десятков миллионов доз. Проблема в том, что регулятор США до сих пор не одобрил применение препарата в стране, хотя его используют уже в 70 государствах.

Представители AstraZeneca обратились к Штатам с просьбой направить неиспользуемые дозы в Евросоюз — там компания не успевает в полном объёме выполнять обязательства. В Белом доме идёт активное обсуждение этого вопроса, но пока что компания получает отказ.

Мы понимаем, что правительства других стран могли связываться с американской администрацией по вопросу поставок доз AstraZeneca, и мы попросили правительство США уделить пристальное внимание этим запросам, — сказал представитель компании Гонсало Винья.

Между тем ряд стран приостанавливает использование AstraZeneca в связи с участившимися случаями гибели пациентов после вакцинации. Как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников объяснил причины смерти от вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Главврач московской клинической больницы № 71 рассказал, что европейцы, которым сделали прививку, находились в зоне риска по развитию тромбоза и умерли именно от этого заболевания.