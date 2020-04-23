Министерство энергетики США опубликовало стратегию восстановления американских позиций на рынке ядерной энергетики. В докладе чётко указано, что пересмотреть свои установки Америку заставила экспансия России и Китая в сфере мирного атома. Минэнерго США считает строительство АЭС таким же элементом национальной безопасности, как и стратегическое вооружение. Планы развивать мирный атом в США были озвучены впервые с 1979 года, когда авария на АЭС Три-Майл-Айленд ознаменовала закат американской ядерной энергетики.

Стратегию по восстановлению американского лидерства в этой сфере представил министр энергетики Дэн Бруйетт. Он уточнил, что документ является результатом деятельности Рабочей группы США по ядерному топливу, созданной в июле 2019 года по инициативе президента Дональда Трампа.

Упадок промышленной базы США в сфере ядерного топливного цикла в последние десятилетия поставил под угрозу наши национальные интересы и нацбезопасность, — заявил Бруйетт. — Поэтому крайне важно предпринимать конкретные шаги для сохранения и развития ядерной энергетики США. Администрация Трампа стремится восстановить нашу конкурентоспособность на глобальном рынке и позицию мирового лидера в области ядерной энергии.

Американская ядерная промышленность действительно находится в упадке уже около четырёх десятилетий. Это время РФ и Китай использовали, чтобы подмять под себя мировые рынки строительства атомных электростанций, признаётся в стратегии Минэнерго США. Россия, как считают в Соединённых Штатах, с помощью мирного атома расширяет своё влияние на международной арене, располагая контрактами стоимостью $133 млрд и планами на строительство 50 АЭС в 19 странах. Вслед за ней идёт Китай, который собирается построить 16 реакторов за рубежом в дополнение к 45 новым АЭС у себя дома. Между тем США в данный момент не имеют ни одного контракта на строительство атомных электростанций за границей.

Более широкая американская стратегия энергетического доминирования, [включая нефтяное], имеет зияющую дыру, — сетует Минэнерго США. — А Россия, страна, которая превратила свои энергетические поставки в оружие и инструмент принуждения, доминирует на глобальных атомных рынках.

Дэн Бруйетт Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global look Press

Документ предусматривает четыре шага для восстановления американских позиций на этом рынке. В первую очередь эксперты советуют увеличить добычу урана и его конверсию, чтобы обеспечить надёжное функционирование всего цикла. Уточняется, что бюджетный план администрации Трампа на 2021 год включает $150 млн на создание внутреннего уранового резерва. Затем предлагается консолидировать последние разработки американских учёных, чтобы выйти на рынок с технологиями нового поколения. И, наконец, стратегия предусматривает поддержку частных атомных компаний на протяжении всего производственного цикла и начало экспорта их продукции.

В стратегии также указано, что развитие мирного атома послужит противовесом к модернизации стратегических ядерных вооружений США. Иначе она будет резко контрастировать с заявлениями американских политиков о приверженности режиму нераспространения и мирному использованию энергии атома.

По оценкам независимых исследователей, на РФ сегодня приходится 7% мирового производства урана, 20% конверсии и 45% обогащения ядерного топлива, а также 25% строительства атомных электростанций в мире.

По информации Росатома, в данный момент ведётся строительство девяти АЭС за рубежом. В этом контексте признание Америкой российского главенства в сфере мирного атома — отнюдь не преувеличение. Особое внимание Россия в последнее время обращает на Африку — на этом континенте до сих пор действует всего одна АЭС в Южно-Африканской Республике. В последние годы был заключён целый ряд контрактов о сотрудничестве в области мирного атома с африканскими странами, для чего использовался в том числе прошлогодний саммит Россия — Африка.

В пресс-службе Росатома NEWS.ru заявили, что не комментируют данную тему.

Коренной перелом в развитии американской ядерной энергетики произошёл после аварии на АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году. В результате неё расплавилось около половины активной зоны реактора в одном из энергоблоков и произошло радиоактивное заражение помещений электростанции. Этот инцидент стал первым и крупнейшим в США на тот момент, хотя, как выяснилось позже, он практически не нанёс ущерба здоровью населения. Этой аварии был присвоен пятый уровень опасности по шкале INES. Для сравнения: аварии на АЭС в Чернобыле и Фукусиме получили седьмой, высший уровень.

Ядерная эйфория начала сходить на нет в США ещё до инцидента на Три-Майл-Айленд, строительство новых АЭС замедлялось. Но эта авария стала последней каплей, спровоцировавшей массовый отказ от технологий мирного атома. Часть запланированных АЭС в Соединённых Штатах была достроена, но с 1978 по 2012 год в стране не выдали ни одной лицензии на возведение новых атомных электростанций.

Аналогичные настроения возникли в Европе после трагедии в японской Фукусиме: ряд стран, включая Южную Корею, Швецию и Германию, заявили о постепенном отказе от атомной энергии. Тем не менее в развивающихся государствах спрос на дешёвые и надёжные источники энергии растёт, а вопросы безопасности АЭС вызывают меньшее беспокойство, чем в развитых экономиках.