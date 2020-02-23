https://static.news.ru/photo/72c262d0-5655-11ea-babe-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская разведка не располагает информацией о том, что Москва предпринимает попытки вмешаться в президентские выборы США и содействовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил руководитель аппарата сотрудников вице-президента Соединённых Штатов Марк Шорт.

Он подчеркнул, что соответствующих разведданных не существует. При этом, как отметил Шорт, Америке известно, что власти многих стран пытаются вмешаться в избирательный процесс, и это далеко не одна Россия.

По словам руководителя аппарата сотрудников вице-президента США, непонятно, как переизбрание Трампа может сыграть на руку Москве. Шорт заметил, что действующая американская власть вводила против РФ больше санкций, чем любая другая со времён правления Рональда Рейгана.

Демократы, как видно, готовы избрать своим кандидатом Берни Сандерса, который провёл медовый месяц в Советском Союзе и до сих пор предпочитает Карла Маркса капитализму. Сложно понять, зачем делать ставку на Трампа, а не на Берни Сандерса, — заявил Шорт в эфире телеканала Fox News.

Как писал NEWS.ru ранее, России следует держаться подальше от президентских выборов в Соединённых Штатах Америки. С таким заявлением выступил сенатор от штата Вермонт и кандидат на пост главы государства от демократов Берни Сандерс. Он подчеркнул, что позаботится о невмешательстве России в избирательный процесс «как будущий президент». По словам Сандерса, ему неинтересно, кого российский лидер Владимир Путин хочет видеть во главе Штатов.