Соратник Трампа зарегистрировался для участия в выборах президента США Washington Examiner: Пенс подал документы на участие в выборах президента США в 2024 году

Фото: imdb.com

Экс-вице-президент США Майк Пенс официально зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента страны на выборах 2024 года. Об этом сообщило издание Washington Examiner со ссылкой на неназванные источники. Кроме того, заявка об участии Пенса в выборах была опубликована на сайте американской Федеральной избирательной комиссии.

По информации издания, Пенс стал вторым представителем Республиканской партии, официально подавшим документы для участия в выборах. Это произошло через месяц после того, как о намерении включиться в президентскую гонку заявил бывший глава государства Дональд Трамп, в администрации которого Пенс занимал пост вице-президента.

В то же время, представитель политика Девин О’Мэлли заявила, что Пенс не подавал подобную заявку.

Ранее бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году. По его словам, он будет баллотироваться в том случае, если республиканцы не отрекутся от Трампа.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден собирается баллотироваться на второй президентский срок. Она указала, что американский лидер примет такое решение, вероятно, в начале 2023 года.