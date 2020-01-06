https://static.news.ru/photo/6b64d77e-3162-11ea-9137-fa163e074e61_660.jpg Фото: navy.mil

США готовятся к возможным ответным мерам со стороны Ирана на убийство главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

По данным агентства Associated Press , американские корабли, находящиеся на Ближнем Востоке, получили предупреждение о возможной крупной атаке в ближайшие дни. Издание сообщает, что Иран рассредоточил свои военные суда. Разведслужбы США не дают данных о том, направлены ли эти действия на укрепление защиты или, наоборот, являются подготовкой к атаке.

Также американские официальные лица осведомлены о том, что Иран может попытаться совершить атаку на высокопоставленного американского руководителя или военного командира, — передаёт Associated Press.

В свою очередь США усилили защиту своих сил, передислоцировав, в частности, часть солдат из Кувейта в Ирак. Кроме того, американские военнослужащие прекратили тренировку, сосредоточившись на укреплении обороны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Позже свою причастность к ракетной атаке подтвердили США. Официальный Тегеран в свою очередь назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам. Иран разработал 13 вариантов мести Соединённым Штатам Америки за убийство Касема Сулеймани. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности государства Али Шамхани.