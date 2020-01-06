Фото: navy.mil

США готовятся к возможным ответным мерам со стороны Ирана на убийство главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. 

По данным агентства Associated Press, американские корабли, находящиеся на Ближнем Востоке, получили предупреждение о возможной крупной атаке в ближайшие дни. Издание сообщает, что Иран рассредоточил свои военные суда. Разведслужбы США не дают данных о том, направлены ли эти действия на укрепление защиты или, наоборот, являются подготовкой к атаке.

Также американские официальные лица осведомлены о том, что Иран может попытаться совершить атаку на высокопоставленного американского руководителя или военного командира, — передаёт Associated Press.

В свою очередь США усилили защиту своих сил, передислоцировав, в частности, часть солдат из Кувейта в Ирак. Кроме того, американские военнослужащие прекратили тренировку, сосредоточившись на укреплении обороны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Позже свою причастность к ракетной атаке подтвердили США. Официальный Тегеран в свою очередь назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам. Иран разработал 13 вариантов мести Соединённым Штатам Америки за убийство Касема Сулеймани. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности государства Али Шамхани.

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