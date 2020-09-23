США: Иран и Китай хотят проигрыша Трампа

https://static.news.ru/photo/f91c0290-fe44-11ea-8033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Global Look Press

Помощник главы Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен считает, что Иран и Китай хотели бы проигрыша Дональда Трампа на грядущих президентских выборах.

Политик подчеркнул, что Иран «определённо» хочет избавиться от президента Трампа. Он также ссылается на данные разведки, согласно которым Китай предпочёл бы видеть другую администрацию в США из-за того, что нынешний глава Белого дома «придерживается по отношению к ним жёсткой политики».

Кроме того, Роберт О'Брайен отметил, что, по его данным, Россия не хотела бы, чтобы к власти в США пришёл президент от Демпартии, то есть Джо Байден, пишет REGNUM .

Ранее президент США Дональд Трамп отказался прямо отвечать на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти в стране, если проиграет президентские выборы. По его словам, нужно посмотреть, что произойдёт, поскольку «голосование по почте — это катастрофа». Он заявил, что если почтовое голосование не состоится, то передачи власти не потребуется, «будет продолжение».

Трамп прежде допускал, что не признает итоги выборов, если проиграет их. На что его соперник по голосованию 3 ноября демократ Джо Байден заявил, что в таком случае военные «выведут» Трампа из Белого дома, писал NEWS.ru.