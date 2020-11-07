Сенаторов от Джорджии определят во втором туре выборов

https://static.news.ru/photo/809534a6-20c0-11eb-849c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Второй тур выборов в сенат придётся провести в американском штате Джорджия из-за того, что в первом туре кандидаты не смогли набрать необходимые для победы 50% голосов. Новое голосование пройдёт 5 января 2021 года.

Об этом сообщает газета New York Times. Издание отмечает, что действующему сенатору-республиканцу Дэвиду Пердью для победы в первом туре не хватило всего чуть-чуть — он набрал 49,8% голосов. Его соперник от демократов Джон Оссофф получил от избирателей 47,9% голосов.

Повторное противостояние предстоит и другой паре политиков от этого штата. Демократ Рафаэль Уорнок и республиканка Келли Лоффлер в первом туре не набрали даже по 40%.

К настоящему моменту у демократов и республиканцев в сенате по 48 мандатов. После прошедших 3 ноября выборов ещё не подсчитаны голоса в Северной Каролине и Аляске, где ожидается победа кандидатов от Республиканской партии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что переизбрание полного состава палаты представителей Конгресса США заканчивается победой представителей Демократической партии, которая и прежде имела в ней большинство. На выборах 3 ноября кандидаты боролись за все 435 мест. Из них 227 мест достанется демократам нового состава, у республиканцев — 208.