Ближайший конкурент сенатора Пит Буттиджич набирает 24,3% голосов. За ним следуют сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар (19,9% голосов) и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (9,4% голосов). Бывший вице-президент Соединённых Штатов Джозеф Байден заручился поддержкой 8,4% избирателей.

Свою победу на праймериз Сандерс назвал началом конца для президента США Дональда Трампа. Буттиджич, поздравляя конгрессмена с лидерством в гонке, отметил, что очень уважает его.

Our victory tonight is the beginning of the end for Donald Trump.