https://static.news.ru/photo/f18a66a2-4d5a-11ea-987c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Preston Ehrler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс на праймериз в штате Нью-Гэмпшир по итогам обработки 86% бюллетеней получил поддержку 26,1% избирателей. По мнению американской прессы, политик уже не упустит лидерство.

Ближайший конкурент сенатора Пит Буттиджич набирает 24,3% голосов. За ним следуют сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар (19,9% голосов) и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (9,4% голосов). Бывший вице-президент Соединённых Штатов Джозеф Байден заручился поддержкой 8,4% избирателей.

Свою победу на праймериз Сандерс назвал началом конца для президента США Дональда Трампа. Буттиджич, поздравляя конгрессмена с лидерством в гонке, отметил, что очень уважает его.

Our victory tonight is the beginning of the end for Donald Trump. — Bernie Sanders (@BernieSanders) February 12, 2020

Как писал NEWS.ru, Пит Биттиджич победил на кокусах Демократической партии в штате Айова, прошедших 3 февраля.