Сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс на праймериз в штате Нью-Гэмпшир по итогам обработки 86% бюллетеней получил поддержку 26,1% избирателей. По мнению американской прессы, политик уже не упустит лидерство.
Ближайший конкурент сенатора Пит Буттиджич набирает 24,3% голосов. За ним следуют сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар (19,9% голосов) и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (9,4% голосов). Бывший вице-президент Соединённых Штатов Джозеф Байден заручился поддержкой 8,4% избирателей.
Свою победу на праймериз Сандерс назвал началом конца для президента США Дональда Трампа. Буттиджич, поздравляя конгрессмена с лидерством в гонке, отметил, что очень уважает его.
Our victory tonight is the beginning of the end for Donald Trump.