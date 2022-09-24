Самолет в США заискрился прямо в воздухе

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Самолет Boeing 777-200 авиакомпании United Airlines, следовавший из американского города Ньюарка в Сан-Паулу заискрил прямо в воздухе, передает «Комсомольская правда». Пилотам удалось экстренно сесть, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

В США самолет, на котором находились девять пассажиров, упал в Тихий океан неподалеку от берегов Сиэтла, сообщила береговая охрана США. Информация о пострадавших не поступала.

Расчеты службы береговой охраны США реагируют на сообщения о крушении гидроплана в Мьютини-Бэй, к западу от острова Уидби, с восемью взрослыми и одним ребенком на борту. При этом данных о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее агентство Reuters сообщило, что у побережья Латвии разбился частный самолет, который пытались перехватить истребители НАТО.