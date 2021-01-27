С 6 января более 30 тысяч американцев покинули Республиканскую партию

https://static.news.ru/photo/e88b006c-6135-11eb-906f-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Nacion/Keystone Press Agency

После событий 6 января в Вашингтоне ряды Республиканской партии США значительно поредели. Более 30 тысяч человек покинули партию — и это только в тех штатах, которые сообщают информацию о смене партийной принадлежности избирателей.

Как пишет газета The Hill, этот исход граждан из стана республиканцев может стать лишь верхушкой айсберга. Ведь неизвестно, сколько человек приняли аналогичное решение в тех штатах, где не раскрываются такие данные. По мнению авторов издания, это грозит партии большими проблемами.

Эксперт по голосованию и выборам Университета Флориды Майкл Макдоналд считает, что на такой шаг решаются политически осведомлённые граждане. Они следят за событиями в стране и являются активными избирателями.

Люди, которые действуют таким образом, скорее всего, очень искушённые избирателями. Вероятно, они очень активны. Если они достаточно прозорливы, чтобы сменить партийную принадлежность, они из числа тех, кто постоянно голосует, — уверен Макдоналд.

Конгресс США 6 января должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Однако процесс был сорван массовой акцией в центре Вашингтона — сторонники бывшего главы государства республиканца Дональда Трампа, призывавшего «бороться за честные выборы», атаковали Капитолий. В ходе беспорядков погибло пять человек, включая одного полицейского.

Эта ситуация обернулась рядом проблем для Трампа. Он был заблокирован в самых популярных соцсетях за подстрекательство к беспорядкам и насилию. По аналогичному обвинению палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент, который рассматривается уже задним числом, так как политик покинул президентский пост 20 января. Однако если импичмент состоится, то Трампу будет запрещено вновь выдвигаться в президенты и вообще заниматься какой-либо политической деятельностью.

Ранее NEWS.ru писал, что видеохостинг YouTube продлил на неопределённый срок ограничения в отношении аккаунта Дональда Трампа. Санкции коснулись и личного адвоката политика — Рудольфа Джулиани. Юриста лишили возможности зарабатывать деньги на платформе.