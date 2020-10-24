Руководитель аппарата вице-президента США Пенса заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b6f9af8c-1688-11eb-b61c-fa163e074e61_660.jpg Марк Шорт Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вице-президент США Майк Пенс в течение суток потерял из-за коронавируса двух помощников. Сначала 24 октября на карантин ушёл его советник Марти Обст, который хотя и не входил в число сотрудников администрации, но был в ближнем окружении Пенса и часто виделся с ним.

Спустя несколько часов стало известно, что коронавирус выявлен у руководителя аппарата вице-президента Марка Шорта. Он ушёл на карантин, сообщает портал Axios.

При этом результаты тестов самого Пенса и его супруги оказались отрицательными. Медицинская служба Белого дома разрешила вице-президенту придерживаться своего рабочего графика. Согласно ему, 25 октября Пенс совершит рабочую поездку в штат Северная Каролина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший президент США Барак Обама обвинил действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа в высоких показателях по заражению населения страны коронавирусом. По его словам, гражданам не следует ждать от нынешнего президента защиты во время пандемии.