Россиянин Никулин приговорён в США к семи годам тюрьмы за киберпреступления

https://static.news.ru/photo/59c402f4-c318-11ea-a2b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Nikulin/instagram.com

Американский суд приговорил гражданина России Евгения Никулина к семи годам и четырём месяцам заключения, признав его виновным по всем девяти пунктам обвинения в киберпреступлениях.

Оглашая приговор, судья заявил, что Никулин приговаривается к 88 месяцам заключения. При этом прокуроры настаивали на более суровом приговоре — 12 лет и один месяц. Защита россиянина, напротив, добивалась приговора подсудимого к четырём годам, которые он уже отсидел, сообщает РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, гражданин России Евгений Никулин был задержан полицией Чехии и сотрудниками ФБР США в Праге ещё октябре 2016 года. Нынешний процесс по его делу идёт с марта 2020 года. Власти США считают Никулина причастным к хакерским атакам на сайты LinkedIn, Dropbox, Formspring, совершённым ещё в 2012 году.

Никулин ранее заявлял, что не признаёт вину и что прокуроры добиваются от него лжесвидетельства — признаний в якобы причастности к «вмешательству» в выборы в США.