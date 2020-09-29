Россиянин Никулин приговорён в США к семи годам тюрьмы за киберпреступления

Американский суд приговорил гражданина России Евгения Никулина к семи годам и четырём месяцам заключения, признав его виновным по всем девяти пунктам обвинения в киберпреступлениях.
Оглашая приговор, судья заявил, что Никулин приговаривается к 88 месяцам заключения. При этом прокуроры настаивали на более суровом приговоре — 12 лет и один месяц. Защита россиянина, напротив, добивалась приговора подсудимого к четырём годам, которые он уже отсидел,
Как сообщал NEWS.ru, гражданин России Евгений Никулин был задержан полицией Чехии и сотрудниками ФБР США в Праге ещё октябре 2016 года. Нынешний процесс по его делу идёт с марта 2020 года. Власти США считают Никулина причастным к хакерским атакам на сайты LinkedIn, Dropbox, Formspring, совершённым ещё в 2012 году.
Никулин ранее заявлял, что не признаёт вину и что прокуроры добиваются от него лжесвидетельства — признаний в якобы причастности к «вмешательству» в выборы в США.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен