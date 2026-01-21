Родителей осудят за стрельбу по детям, которых они запирали в курятнике

Родителей осудят за стрельбу по детям, которых они запирали в курятнике В США супруги запирали детей в курятнике и стреляли по ним из пневматики

Супружеская пара из города Потоси в американском штате Миссури запирала детей в курятнике и стреляла по ним из пневматического оружия, сообщает телеканал Fox News. Родителей обвинили в систематическом жестоком обращении с несовершеннолетними. Фигурантов поместили под стражу без права на освобождение под залог.

Супружеская пара из Миссури обвиняется в том, что они заперли двух детей-подростков в курятнике и стреляли в них из пневматического оружия в рамках продолжительного, по мнению следователей, жестокого обращения, — говорится в публикации.

Уточняется, что дети сами пожаловались следователям. По словам несовершеннолетних, родители загоняли их в курятник, закрывали дверь на замок, после чего начинали стрелять по ним. Супруги также угрожали детям оружием, чтобы те не рассказывали никому об издевательствах.

Ранее в Приамурье суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно женщину, истязавшую своих малолетних детей. Она систематически применяла насилие в отношении своих сыновей 2022 и 2024 годов рождения с января по апрель.