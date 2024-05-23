Раскрыты причины требований конгрессменов разрешить ВСУ бить вглубь России Военэксперт Матвийчук: требующие ударов вглубь РФ конгрессмены хотят заработать

Фото: МО Украины

Конгрессмены США, требующие разрешить ВСУ бить вглубь российских территорий, хотят заработать, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что американские политики с большой вероятностью тесно связаны с военно-промышленным комплексом США. Эксперт также предположил, что требования навряд ли исходят из-за стремления помочь Киеву.

Предположу, что упомянутые конгрессмены требуют от Байдена разрешить Украине наносить удары американским оружием вглубь России не из-за стремления помочь Киеву. Вполне вероятно, данные политики тесно связаны с военно-промышленным комплексом США. Не скажу, что они сидят, как говорится, на зарплате у военных, но проталкивают их желание заработать на боевых действиях, — пояснил Матвийчук.

Эксперт уточнил, что любое обострение и расширение границ конфликта приведет к новым заказам, новым партиям ракет, снарядов и бомб. По его словам, ВПК США за все это получает десятки миллиардов долларов.

Для США это нормальная практика, когда конгрессмены лоббируют интересы коммерческих структур или имеют долю в бизнесе, — заключил Матвийчук.

Ранее конгрессмены США направили главе Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором обратили его внимание на ухудшение ситуации под Харьковом для ВСУ. Политики потребовали от Министерства обороны разрешить украинцам использовать американское оружие для ударов по объектам на территории России. По их мнению, Киев не смог защитить себя из-за политики администрации президента США Джо Байдена.